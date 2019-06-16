В кино – с блогерами: выбрать фильм и увидеть его в компании любимых инстаграм-звезд можно будет в «Песочнице» на кинопоказах от VOKA

Источник материала: Новости Дзержинска

Любимое кино в компании любимых блогеров можно будет увидеть этим летом от видеосервиса VOKA.

При поддержке видеосервиса на территории фудкорта «Песочница» пройдет 12 кинопоказов с 12 блогерами и знаменитостями Беларуси, программу которых сформируют их подписчики. 16 июня состоится дебютная встреча, куратором которой выступит Максим Пушкин.

На показе 16 июня Максим Пушкин покажет гостям один из популярных фильмов, доступных в медиатеке VOKA. Чтобы поучаствовать в выборе картины для просмотра на большом экране, нужно отдать свой голос за один из двух предложенных Пушкиным фильмов – «Далласский клуб покупателей» и «Волк с Уолл-стрит» – в его Instagram-аккаунте: stories для голосования будет доступна за сутки до показа.

Результаты опроса Максим опубликует утром в день показа. Первый VOKA-киносеанс с блогером пройдет 16 июня с 14:00 до 18:00 в «Песочнице» – одном из самых популярных мест Минска. Кинопоказ предполагает удобную мягкую зону отдыха, где можно будет расслабиться и устроиться поудобнее для просмотра фильма. Для тех, кто жаждет общения с Максимом и хочет проявить себя в активностях, в рамках мероприятия пройдут конкурсы и игры.

Кинопоказы с блогерами от VOKA – это отличный способ приятно провести время с друзьями и семьей, пообщаться с любимыми блогерами и увидеть хорошее кино на большом экране. В рамках проекта организаторы обещают 12 показов, каждый из которых будет курировать одна из белорусских знаменитостей.

Программу показов в рамках проекта формируют сами зрители – путем голосования на страницах селебрити-кураторов в соцсетях. Каждый сеанс – это интерактивный показ уникального контента VOKA и партнерских онлайн-кинотеатров на большом экране в компании знаменитостей. По словам организаторов, в программу показов также будут включены фильмы, озвученные на белорусском языке.



