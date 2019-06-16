ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В кино – с блогерами: выбрать фильм и увидеть его в компании любимых инстаграм-звезд можно будет в «Песочнице» на кинопоказах от VOKA

17.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Любимое кино в компании любимых блогеров можно будет увидеть этим летом от видеосервиса VOKA.

При поддержке видеосервиса на территории фудкорта «Песочница» пройдет 12 кинопоказов с 12 блогерами и знаменитостями Беларуси, программу которых сформируют их подписчики. 16 июня состоится дебютная встреча, куратором которой выступит Максим Пушкин.

На показе 16 июня Максим Пушкин покажет гостям один из популярных фильмов, доступных в медиатеке VOKA. Чтобы поучаствовать в выборе картины для просмотра на большом экране, нужно отдать свой голос за один из двух предложенных Пушкиным фильмов – «Далласский клуб покупателей» и «Волк с Уолл-стрит» – в его Instagram-аккаунте: stories для голосования будет доступна за сутки до показа.

Результаты опроса Максим опубликует утром в день показа. Первый VOKA-киносеанс с блогером пройдет 16 июня с 14:00 до 18:00 в «Песочнице» – одном из самых популярных мест Минска. Кинопоказ предполагает удобную мягкую зону отдыха, где можно будет расслабиться и устроиться поудобнее для просмотра фильма. Для тех, кто жаждет общения с Максимом и хочет проявить себя в активностях, в рамках мероприятия пройдут конкурсы и игры.

Кинопоказы с блогерами от VOKA – это отличный способ приятно провести время с друзьями и семьей, пообщаться с любимыми блогерами и увидеть хорошее кино на большом экране. В рамках проекта организаторы обещают 12 показов, каждый из которых будет курировать одна из белорусских знаменитостей.

Программу показов в рамках проекта формируют сами зрители – путем голосования на страницах селебрити-кураторов в соцсетях. Каждый сеанс – это интерактивный показ уникального контента VOKA и партнерских онлайн-кинотеатров на большом экране в компании знаменитостей. По словам организаторов, в программу показов также будут включены фильмы, озвученные на белорусском языке.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любимое кино в компании любимых блогеров можно будет увидеть этим летом от видеосервиса VOKA.
 
Новости дня
Новости разные
 
Револьвер, из которого застрелился Ван Гог, продадут за сумму от 50 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика