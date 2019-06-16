Лето - спортивная пора

Источник материала: Новости Дзержинска

15 июня 2019 года на стадионе «Городской» г.Дзержинска состоялся очередной «Футбольный фестиваль».

Участниками фестиваля были воспитанники спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» детско-юношеской спортивной школы, команда девочек «Феникс» физкультурно-оздоровительного центра «Единство» и игроки футбольной команды «Ливания-Юни».



Команда девочек противостояла команде мальчиков ДЮСШ, а команда из п.Энергетиков состязалась с командой из г.Фаниполя. Каждая из участвующих команд была укреплена двумя игроками команды «Ливадия-Юни».

В каждой игре шла нешуточная борьба за победу. Главным принципом было удовольствие и положительные эмоции от великолепного праздника.

Кстати, в первой игре, команда «Феникс» одержала красивую победу, а в противостоянии команд п.Энергетиков и г.Фаниполя, победили ребята из п.Энергетиков.

По окончании фестиваля все участники получили дипломы и фотографии с изображением, и автографами игроков команды «Ливадия-Юни».

Лучшие игроки фестиваля получили в подарок майки от команды «Ливадия-Юни».



















