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Прирост промпроизводства в Беларуси в январе-мае замедлился до 0,3% на фоне проблем в нефтепереработке

17.06.2019 17:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Темп прироста объемов промышленного производства в Беларуси резко снизился по итогам января-мая и составил 0,3% против 1,2% в январе-апреле 2019 года, свидетельствуют данные Белстата.

По данным Белстата, в номинальном выражении объем производства промышленной продукции в Беларуси в январе-мае 2019 года составил Br46,4 млрд.

В структуре видов экономической деятельности наиболее заметное замедление темпов прироста по итогам 5 месяцев отмечено в обрабатывающей промышленности – до 0,6% (в январе-апреле прирост 1,8%) и в горнодобывающей промышленности – 1,2% (3,3%). В водоснабжении, сборе и обработке отходов темп роста практически не изменился и составил в январе-мае 1,3% (1,4%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства сократился на 1,6% (в январе-апреле сокращение на 2%). 

Как сообщалось, в мае белорусские НПЗ вынуждены были резко сократить объемы переработки нефти из-за поступления в конце апреля некачественного сырья из РФ. Негативное влияние также испытали смежные с нефтепереработкой отрасли, в частности, нефтехимия. 

В 2018 году объем производства промышленной продукции в Беларуси был равен Br110,1 млрд и вырос по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 5,7%.

В соответствии с целевым прогнозом правительства, прирост промпроизводства в 2019 году запланирован на уровне 4,3%. По итогам первого полугодия прирост промпроизводства в целом должен составить 2,8%, в обрабатывающей промышленности – 2,9%. 

 
 
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Темп прироста объемов промышленного производства в Беларуси резко снизился по итогам января-мая и составил 0,3% против 1,2% в январе-апреле 2019 года, свидетельствуют...
 
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