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Сельхозпроизводство в Беларуси в январе-мае снизилось на 1,3%

17.06.2019 17:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в Беларуси в январе-мае 2019 года составил Br4,7 млрд в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 1,3% меньше, чем в январе-мае прошлого года, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе)  742,1 тыс. тонн, молока -  3 млн тонн, яиц получено 1 млрд  465,1 млн штук.

На долю сельхозорганизаций приходится 95,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,8% производства молока и 85,3% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота на 1 июня 2019 года в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн. голов, в том числе коров - 1,4 млн голов. Поголовье свиней составило 2,5 млн голов.

В 2018 году объем сельхозпроизводства в Беларуси сократился на 3,4%.

 
 
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Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в Беларуси в январе-мае 2019 года составил Br4,7 млрд в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 1,3%...
 
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