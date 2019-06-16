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Сельхозпроизводство в Беларуси в январе-мае снизилось на 1,3%
Источник материала: Интерфакс
Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в Беларуси в январе-мае 2019 года составил Br4,7 млрд в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 1,3% меньше, чем в январе-мае прошлого года, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 742,1 тыс. тонн, молока - 3 млн тонн, яиц получено 1 млрд 465,1 млн штук.
На долю сельхозорганизаций приходится 95,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,8% производства молока и 85,3% производства яиц.
Численность крупного рогатого скота на 1 июня 2019 года в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн. голов, в том числе коров - 1,4 млн голов. Поголовье свиней составило 2,5 млн голов.
В 2018 году объем сельхозпроизводства в Беларуси сократился на 3,4%.
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Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в Беларуси в январе-мае 2019 года составил Br4,7 млрд в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 1,3%...
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