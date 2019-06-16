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Солигорские шахтеры обнаружили ракоскорпиона возрастом 350 млн лет

17.06.2019 16:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Окаменевший древнейший обитатель Земли ракоскорпион, возрастом 350-360 млн лет, был обнаружен машинистами Беларуськалия во время шахтных работ, сообщило издание "Калiйшчык Салiгорска".

"Древнее море находилось в той части шахтного поля Краснослободского рудника, где был найден ракоскорпион. Миллионы лет назад происходил снос осадочного обломочного материала в виде глинистых частиц. Так получилось, что ракоскорпион попал в эти осадочные отложения. Его "запаковало" со всех сторон, поэтому кислород и другие газообразные соединения не имели к нему доступ. Это поспособствовало сохранению древнейшего обитателя Земли до настоящего времени", - отметил главный геолог ОАО "Беларуськалий" Алексей Кламбук.

На Беларуськалии отмечают, что это не первая подобная находка - останки ракоскорпионов различной степени сохранности обнаруживали в пластах калийных горизонтов с 1976 года, в предыдущий раз - 2012-м. Вместе с тем, каждый такой экземпляр - ценная находка для палеонтологов.

Ракоскорпионы позволяют ученым проследить переход животных от водного образа жизни к сухопутному. Длина тела этих существ могла достигать двух с половиной метров. Их современные потомки - ракообразные и паукообразные, включая скорпионов.

 
 
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Окаменевший древнейший обитатель Земли ракоскорпион, возрастом 350-360 млн лет, был обнаружен машинистами Беларуськалия во время шахтных работ, сообщило издание...
 
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