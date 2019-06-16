ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси поставки молока в РФ

17.06.2019 16:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси - ОАО "Молоко" (производственный цех в Шумилино) поставки продукции в Россию.

Как сообщает служба, это решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования выявленных нарушений и принятых мер для их устранения. Оно также нацелено на исполнение "дорожной карты" по снятию взаимных ограничительных мер в поставках продукции животноводства.

Запрет снимается с 18 июня. Отправляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее этого срока и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси - ОАО "Молоко" (производственный цех в Шумилино) поставки продукции в Россию. Как сообщает служба, это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Renault Zoe сменил поколение: новый электрокар может проехать до 390 км на одной зарядке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика