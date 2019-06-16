|
Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси поставки молока в РФ
Источник материала: Интерфакс
Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси - ОАО "Молоко" (производственный цех в Шумилино) поставки продукции в Россию.
Как сообщает служба, это решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования выявленных нарушений и принятых мер для их устранения. Оно также нацелено на исполнение "дорожной карты" по снятию взаимных ограничительных мер в поставках продукции животноводства.
Запрет снимается с 18 июня. Отправляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее этого срока и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси - ОАО "Молоко" (производственный цех в Шумилино) поставки продукции в Россию. Как сообщает служба, это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)