Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси поставки молока в РФ

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор разрешил еще одному предприятию Беларуси - ОАО "Молоко" (производственный цех в Шумилино) поставки продукции в Россию.

Как сообщает служба, это решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования выявленных нарушений и принятых мер для их устранения. Оно также нацелено на исполнение "дорожной карты" по снятию взаимных ограничительных мер в поставках продукции животноводства.

Запрет снимается с 18 июня. Отправляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее этого срока и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.