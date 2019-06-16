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Фокусника в закрытой клетке опустили в воду – он пропал без вести

17.06.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Индийский каскадер, которого опустили в реку в клетке, пропал без вести. О неудавшемся трюке сообщает Daily Mail. Мужчина был погружен в реку Ганг в Индии. 

Сорокалетний Чанчал Лахири заковал себя 36 замками в клетку из непробиваемого стекла. Затем он был опущен в одну из самых полноводных рек Азии с помощью крана. Трюк заключался в том, что мужчина сможет выбраться из закрытой клетки под водой. Перед выполнением своего трюка каскадер отметил: «Если я смогу освободиться, это будет волшебство, если я не смогу, это будет трагично». 

Фокусника в закрытой клетке опустили в воду – он пропал без вести

В результате мужчина не смог выбраться из воды. Его поиски продолжаются до сих пор. За трюком наблюдала семья каскадера, СМИ и полиция. Специалисты проводят поисковые работы под водой и пытаются найти тело мужчины. 

Известно, что около 20 лет назад Чанчал Лахири уже проводил подобный фокус. Тогда он выбрался из клетки на поверхность воды за шесть секунд. Однако зрители были недовольны, так как заметили, что каскадер воспользовался запасным выходом из клетки.

Фокусника в закрытой клетке опустили в воду – он пропал без вести

Люди в материале: Чанчал Лахири
 
 
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Индийский каскадер, которого опустили в реку в клетке, пропал без вести. О неудавшемся трюке сообщает Daily Mail. Мужчина был погружен в реку Ганг в Индии. 
 
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