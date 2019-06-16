Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с Сергеем Румасом: какие темы обсудили

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июня Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Египта возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

На первый план в разговоре вышли темы экономического, торгового и научно-технического взаимодействия. За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза, причём наш экспорт в эту страну увеличился вдвое.





18 июня президента Египта ожидают во Дворце Независимости.

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков