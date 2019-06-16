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Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с Сергеем Румасом: какие темы обсудили

17.06.2019 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июня Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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На первый план в разговоре вышли темы экономического, торгового и научно-технического взаимодействия. За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза, причём наш экспорт в эту страну увеличился вдвое.

Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с Сергеем Румасом: какие темы обсудили

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 июня Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент...
 
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