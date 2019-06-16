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«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске
Источник материала: СТВ
Об истории дома на улице Карла Маркса, 30 рассказываем в программе «Минск и минчане».
Улица Карла Маркса появилась на карте Минска в 1790 году. За два столетия минский Арбат сменил множество названий. А имя Карла Маркса получил лишь в двадцатых годах прошлого века. Вымощенные брусчаткой спуски, старинные дома и изящные скверы, словно магнит, притягивали элиту со всей Беларуси. Жить в презентабельном районе было заветной мечтой и одного из лучших докторов того времени – Зигмунда Свентицкого. Однажды богатый и знаменитый врач стал владельцем дома, который сегодня расположился по адресу Карла Маркса, 30.
Особенность планировки – два входа. Хозяева и высокие гости пользовались парадным. Для слуг предназначалась лестница с чёрного хода. Она напрямую вела в небольшую комнату возле кухни, где и проживал обслуживающий персонал. Спустя двести лет в подъезде сохранились остатки былой роскоши: крепления для ковровой дорожки, стеклянный потолок с зеркалом, на лестничных проходах – световой колодец, построенный по последнему слову того времени. Неудивительно, что именно этот дом облюбовало партийное руководство.
В квартирах легендарного дома жили не менее легендарные люди: профессор Николай Никольский, писатель Тишка Гартный, а также видные государственные деятели – Александр Червяков, Кирилл Мазуров, Николай Голодед и Пантелеймон Пономаренко. Поговаривают, что именно благодаря последнему, дом и сохранился.
Согласно плану восстановления Минска, здание должны были снести, а на его месте обустроить бульвар. Подробности неизвестны до сих пор, но бульвар закончился аккурат под окнами Пономаренко.
Именно здесь в одной из квартир жил когда-то белорусский писатель Петрусь Бровка. В его пятикомнатных апартаментах сегодня – единственный в Беларуси мемориальный музей-квартира.
Самое притягательное место для современников – кабинет поэта. Вещи на рабочем столе, кажется, всё ещё хранят энергетику хозяина. Именно в этой комнате рождались финальные варианты знаменитых произведений под чутким взором его музы и самого сурового и непреклонного критика – супруги Елены Рыдзевской.
Павел Ятин, научный сотрудник сектора учёта и сохранения фонда Петруся Бровки:
Музейный фонд сегодня насчитывает около двадцати пяти тысяч экспонатов. Коллекция становится богаче с каждым годом. И во многом, благодаря родственникам и друзьям поэта. Как признаются сами работники, определить подлинность той или иной вещи – порой настоящий квест. Ведь если нет достоверных фактов, подтверждающих, что предмет имеет какое-то отношение к бывшему хозяину квартиры, добавить его в коллекцию невозможно.
Наталья Мизон:
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«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске
Об истории дома на улице Карла Маркса, 30 рассказываем в программе «Минск и минчане».
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