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В Дубае туристам будут предоставлять бесплатные SIM-карты на 30 дней

17.06.2019 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости ОАЭ. Туристам в Дубае будут предоставлять бесплатные SIM-карты сроком действия на 30 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято с целью повысить уровень комфорта иностранных гостей во время пребывания в стране.

В Дубае туристам будут предоставлять бесплатные SIM-карты на 30 дней

SIM-карты будут выдавать всем совершеннолетним путешественникам во всех терминалах международного аэропорта. На баланс каждой карточки начислят 3 минуты для бесплатных звонков и 20 мегабайт интернета.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы при вылете туриста из страны SIM-карта автоматически деактивировалась.

В Дубае туристам будут предоставлять бесплатные SIM-карты на 30 дней

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Новости ОАЭ. Туристам в Дубае будут предоставлять бесплатные SIM-карты сроком действия на 30 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято...
 
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