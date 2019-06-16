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Во Франции из-за града погиб человек

17.06.2019 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции из-за ливней и града погиб один человек, еще как минимум 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы ветра достигали 100 км/час.

В результате разгула стихии десятки районов остались без света, движение транспорта парализовано. Обрушившийся град побил крыши и стекла в домах, повредил десятки автомобилей. Значительный ущерб также нанесен фермерским хозяйствам. В девяти районах страны ввели оранжевый уровень опасности.

Во Франции из-за града погиб человек

Во Франции из-за града погиб человек

Во Франции из-за града погиб человек

Во Франции из-за града погиб человек

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Новости Франции. Во Франции из-за ливней и града погиб один человек, еще как минимум 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы ветра...
 
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