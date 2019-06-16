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Домрачева, Мирный, Ярмоленко: кто понесёт «Пламя мира» по Минску
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июня состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь II Европейских игр встретят на площади Государственного флага.
Стали известны и имена 26 факелоносцев. В звёздном списке Дарья Домрачева, Александр Медведь, Максим Мирный, Анатолий Ярмоленко. Торжества охватят центр города.
Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда
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Новости Беларуси. 17 июня состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь II Европейских игр...
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