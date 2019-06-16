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Домрачева, Мирный, Ярмоленко: кто понесёт «Пламя мира» по Минску

17.06.2019 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июня состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь II Европейских игр встретят на площади Государственного флага.

Домрачева, Мирный, Ярмоленко: кто понесёт «Пламя мира» по Минску

Стали известны и имена 26 факелоносцев. В звёздном списке Дарья Домрачева, Александр Медведь, Максим Мирный, Анатолий Ярмоленко. Торжества охватят центр города.

Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 июня состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь II Европейских игр...
 
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