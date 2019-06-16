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В Гомеле Opel сбил выехавшего на дорогу мальчика на роликах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Гомеле машина сбила мальчика на роликовых коньках.
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В какой-то момент на проезжей части оказался ребёнок – он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда школьник получил травмы и был доставлен в реанимацию.
На прошлой неделе в Бресте Toyota сбила 6-летнего ребёнка.
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Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Гомеле машина сбила мальчика на роликовых коньках. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 19-летний водитель Opel Omega...
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