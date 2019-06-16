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В Гомеле Opel сбил выехавшего на дорогу мальчика на роликах

17.06.2019 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Гомеле машина сбила мальчика на роликовых коньках.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 19-летний водитель Opel Omega ехал по улице Свиридова в сторону улицы Огоренко.  

В какой-то момент на проезжей части оказался ребёнок – он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.  

В Гомеле Opel сбил выехавшего на дорогу мальчика на роликах
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

В результате наезда школьник получил травмы и был доставлен в реанимацию.  

На прошлой неделе в Бресте Toyota сбила 6-летнего ребёнка. 

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте – здесь подробности.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Гомеле машина сбила мальчика на роликовых коньках.   Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 19-летний водитель Opel Omega...
 
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