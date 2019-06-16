В Гомеле Opel сбил выехавшего на дорогу мальчика на роликах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Гомеле машина сбила мальчика на роликовых коньках.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 19-летний водитель Opel Omega ехал по улице Свиридова в сторону улицы Огоренко.

В какой-то момент на проезжей части оказался ребёнок – он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате наезда школьник получил травмы и был доставлен в реанимацию.

На прошлой неделе в Бресте Toyota сбила 6-летнего ребёнка.