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«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 900 творческих работ приняли участие в конкурсе «Фронтовой альбом». Он посвящен 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучших авторов из разных регионов нашей страны 17 июня чествовали в музее истории Великой Отечественной войны. Авторы собирали информацию о своих бабушках, дедушках и знакомых, которые прошли войну. Участники конкурса собирали сохранившиеся фото, награды – это помогло искренне передать истории трагедий и судеб целого поколения.
Елена Захарик, победитель конкурса «Фронтовой альбом»:
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Победители конкурса «Фронтовой альбом» получили дипломы и призы. Лучшие работы уже опубликованы на сайте газеты «7 дней».
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«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»
Новости Беларуси. 900 творческих работ приняли участие в конкурсе «Фронтовой альбом». Он посвящен 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских...
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