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«Ела солёные огурцы и написала хит» и «Мы немножко обалдели от её напора». Истории студенток БГУ – барабанщицы и автора песен
Источник материала: СТВ
В программе «Минск и минчане» рассказываем, как продвигает себя талантливая молодёжь.
17-летняя Валерия Атрошкина не просто увлекается музыкой, а отбивает самые знаменитые ритмы на барабане!
Уверенно держать в ухоженных руках барабанные палочки, признаётся девушка, несложно. Частые тренировки позволяют отточить движения до автоматизма. К тому же, в студии, где Лера репетирует, всегда полно опытных музыкантов, которые, если нужно, не прочь показать мастер-класс.
И всё же связывать свою жизнь исключительно с музыкой Валерия не спешит: девушка учится на факультете журналистики БГУ. Совмещать лекции с частыми репетициями для неё совсем несложно. А между тем, столь необычное хобби принесло ей корону конкурса «Мисс журфак». При подготовке творческого номера не сомневалась ни секунды – только ударные! Жюри уже потом призналось: такое шоу они видели в стенах университета впервые.
Впрочем, это не единственный пример успешной учёбы в вузе и реализации своих творческих амбиций.
Ещё одна студентка Белгосуниверситета Злата Жданович пишет сольные треки, сочиняет композиции и выступает с ними на самых крупных площадках столицы.
Родители девушки тоже музыканты. Уже с пелёнок она окунулась в мир мелодий и нот. А повзрослев немного, сама села за инструмент.
Какое-то время Злата даже подумывала уйти в модную индустрию и выпустить свою линейку одежды. Вдобавок ко всему, вместе с сестрой занимается благотворительностью – помогает приютам для животных. Одним словом, успевает всё! К тому же, творческие соратники не дают расслабиться – дни молодых людей расписаны буквально по минутам. И это в то время, когда большинство сверстников одной ногой на каникулах.
Антон Акимов, звукорежиссёр:
Сегодня Злата готовит новый альбом, а в Сети уже можно послушать её синглы. На этом точку она не ставит: впереди, по заверениям талантливой минчанки, ещё много сюрпризов как для фанатов, так и для новых слушателей.
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«Ела солёные огурцы и написала хит» и «Мы немножко обалдели от её напора». Истории студенток БГУ – барабанщицы и автора песен
В программе «Минск и минчане» рассказываем, как продвигает себя талантливая молодёжь. 17-летняя Валерия Атрошкина не просто увлекается музыкой, а отбивает самые...
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