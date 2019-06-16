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На озере Белое в Бешенковичском районе утонул двухлетний ребёнок

17.06.2019 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе на озере Белое погиб двухлетний ребёнок.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, несколько витеблян с малолетними детьми отдыхали на берегу водоёма. Во время купания малыш был вместе со своей мамой.  

В момент происшествия женщина также едва не утонула, но смогла выбраться на берег. Ребёнка спасти не удалось.  

Выясняются причины и обстоятельства трагедии.  

Летом 2019 года в Лунинецком районе женщина отдыхала на пляже вместе с подругами и ребёнком сестры. 

Мальчик утонул – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. В Бешенковичском районе на озере Белое погиб двухлетний ребёнок.   Как сообщает УВД Витебского облисполкома, несколько витеблян с малолетними...
 
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