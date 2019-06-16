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На озере Белое в Бешенковичском районе утонул двухлетний ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бешенковичском районе на озере Белое погиб двухлетний ребёнок.
Как
В момент происшествия женщина также едва не утонула, но смогла выбраться на берег. Ребёнка спасти не удалось.
Выясняются причины и обстоятельства трагедии.
Летом 2019 года в Лунинецком районе женщина отдыхала на пляже вместе с подругами и ребёнком сестры.
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Новости Беларуси. В Бешенковичском районе на озере Белое погиб двухлетний ребёнок. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, несколько витеблян с малолетними...
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