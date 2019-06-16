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Виртуальный тур по Минску и ретро-фотографии ярких спортивных событий: что предлагает Национальная библиотека ко II Европейским играм
Источник материала: СТВ
Где жить и обедать туристам, спортсменам, болельщикам во время проведения Европейских игр в Минске – вопросы, которые решались в первую очередь. Не забыли организаторы и о третьей, не менее важной составляющей – культурном отдыхе. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».
Так, Национальная библиотека уже вовсю демонстрирует экспозиции, приуроченные к знаковому событию. Многие экземпляры имеют ценность мирового масштаба.
Авторы постарались объединить самые заметные творческие и спортивные успехи Беларуси.
Проект «Беларусь спортивная» – зеркало достижений самых маститых наших чемпионов. У входа на выставку посетителей встречает символ II Европейских игр – лисёнок Лесик. Знаменитый «алмаз» выбрали неслучайно: в Национальной библиотеке хранится около 3 тысяч книг, связанных со спортом.
15 ярких акцентов – это 15 видов спорта, включенных в программу Игр. Организаторы выставки не обошли стороной современные технологии. На 22-ом и 23-ем этажах библиотеки появились уникальные туристические экспонаты.
На всё про всё у авторов ушло около 2 месяцев. К тому же прямо на крыше библиотеки гости могут узнать, где точно расположена достопримечательность, и выстроить маршрут к ней.
Так что можно не ждать официального старта, а уже сегодня погружаться в атмосферу планетарного события.
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Виртуальный тур по Минску и ретро-фотографии ярких спортивных событий: что предлагает Национальная библиотека ко II Европейским играм
Где жить и обедать туристам, спортсменам, болельщикам во время проведения Европейских игр в Минске – вопросы, которые решались в первую очередь. Не забыли...
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