Первая в мире интуитивная клавиатура появится на рынке в августе

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский стартап Clevetura (ООО «Клэвэтура») завершил создание интуитивной клавиатурной системы – технологии, которая соединяет вместе клавиатуру, тачпад и мышь. Разработчики не только совместили сенсоры с кнопками, но и обеспечили автоматический и бесшовный переход между режимами набора текста и управления курсором. Первая в мире интуитивная клавиатура Click&Touch появится на рынке под брендом Prestigio в конце августа.

По технологии Clevetura сенсоры встроены в кнопки. Это в корне отличается от принципа работы других устройств, таких как ноутбуки или клавиатуры с вынесенной сенсорной панелью. Клавиши реагируют на касания и жесты, как тачпад или мышь. Не изменяя положения рук, можно напечатать текст, прокрутить страницу или подвинуть курсор.

Важно, что переход между режимами автоматический. Встроенный микроконтроллер мгновенно распознает и обрабатывает каждое касание и нажатие. Система определяет характер действий, а пользователь может не задумываться, в каком режиме работает. В этом и заключается уникальность системы, которая обеспечивает интуитивное взаимодействие с устройством и новый пользовательский опыт.

«В клавиатуре по нашей технологии отдельная сенсорная панель не нужна в принципе. Ее функцию выполняют клавиши: достаточно провести по ним, чтобы управлять курсором или совершать какие-либо другие действия. Это удобно, функционально и здорово экономит время, так как не нужно постоянно перемещать руку. По сути, речь о новом пользовательском опыте взаимодействия с компьютером и ощущении, когда не нужно задумываться, – все делается интуитивно», – поясняют сооснователи Clevetura Валентин Сокол и Михаил Крупенков.

Технология реализует возможность обработки множества одновременных нажатий, касаний и жестов. Тем самым можно использовать все привычные способы взаимодействия, такие как зум, переход между рабочими столами смахиванием и скролл касанием двух пальцев.

Система позволяет работать быстрее, особенно когда требуется одновременно использовать клавиатуру и мышь. Простая ситуация: пока пользователь пишет важное письмо, ему звонят по Skype. Чтобы сбросить звонок мышью или тачпадом, нужно перенести руку, передвинуть курсор, нажать кнопку отмены вызова, выбрать окно сообщения и т. д. С Clevetura можно отклонить ненужный диалог одним жестом. Такой способ взаимодействия называется бесшовным, поскольку позволяет не задумываться об устройстве ввода.

Права на технологию принадлежат Clevetura. Белорусский стартап последние годы работает как резидент Парка высоких технологий. Инвестором выступил Сергей Костевич, основатель холдинга ASBIS и бренда Prestigio. От идеи до коммерческого прототипа прошло около трех лет. Разработчики ожидают получения патента.

«Мы как-то быстро поверили в силу стартапа и перспективы интуитивной клавиатуры. Проект интересный и легко масштабируемый. Важно познакомить пользователей с технологией и показать ее функциональные возможности, – отмечает инвестор Сергей Костевич. – Мы сильно погружены в этот стартап. Речь не только о его финансировании – за нами выход новинки на мировой рынок. Перспективы у гаджета и самой технологии большие».

Производство устройств по технологии Clevetura начнется в июле этого года. В продаже клавиатура Click&Touch под брендом Prestigio появится в конце августа. В планах на этот год – выпуск около 100 тысяч гаджетов.

К клавиатуре можно одновременно подключить до пяти устройств: по трем Bluetooth-каналам, с помощью USB-приемника и кабеля Type-C. Она также позволяет изменить громкость или перемотать видео, если провести влево и вправо по поверхности клавиш верхнего ряда. Для настройки и обновления предусмотрено мобильное приложение. Корпус у клавиатуры легкий и эргономичный – со специальными углублениями для рук.

Продажи устройства начнутся в странах СНГ и Балтии. Среди первых гаджет смогут приобрести пользователи в Беларуси, России, Литве, Украине, Казахстане, Эстонии и Латвии. В последующем география сбыта будет расширяться.

Среди потенциальных покупателей – опытные пользователи и владельцы смарт-телевизоров. Кроме того, клавиатура может найти широкое применение в b2b-сегменте. В частности, с ее помощью удобно управлять контентом на большом экране во время презентаций и образовательных мероприятий.

«Одна из основных задач Парка высоких технологий – поддержка талантливых людей и перспективных проектов. Все больше компаний в ПВТ создают собственный продукт, которым пользуются по всему миру. Всегда приятно, когда белорусский стартап, собранный с нуля в парке, выстреливает на международном уровне. Мы активно продолжим помогать молодым проектам и дальше», – отмечает директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Потенциал применения технологии Clevetura не ограничивается внешней клавиатурой. Разработчики рассматривают возможность применения своего ноу-хау и в других устройствах, в том числе в ноутбуках.