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Вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений об ускоренном развитии 11 городов

17.06.2019 17:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений об ускоренном развитии 11 городов

В Беларуси вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений президента об ускоренном развитии 11 городов, численность населения которых составляет 80 тысяч человек и более.

Это предусмотрено распоряжением премьер-министра № 230р от 14 июня 2019 года, сообщается на официальном сайте Совмина.

Так, первого вице-премьера Александра Турчина закрепили за Лидским и Мозырским районами, вице-премьера Игоря Ляшенко — за Новополоцком, Оршанским и Полоцким районами, вице-премьера Игоря Петришенко — за Пинском и Пинским районом, а также за Барановичами и Барановичским районом.

За развитие Бобруйска и района будет отвечать вице-премьер Владимир Дворник.

Вице-премьеру Владимиру Кухареву поручили развивать Солигорский, Молодечненский и Борисовский районы.

Указанные лица будут оказывать необходимое содействие облисполкомам в выработке эффективных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития городов и соответствующих административно-территориальных единиц, а также в создании дополнительных условий для их устойчивого экономического роста, в решении организационных и технических вопросов, связанных с подготовкой и реализацией планов развития указанных территорий, в части контроля за ходом осуществления таких планов, а также в оценке ожидаемых результатов от их реализации.

 
 
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В Беларуси вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений президента об ускоренном развитии 11 городов, численность населения которых составляет 80 тысяч...
 
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