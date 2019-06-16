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Револьвер, из которого застрелился Ван Гог, продадут за сумму от 50 тысяч долларов

17.06.2019 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Франции 19 июня пройдет аукцион, одним из лотов которого станет револьвер, из которого, скорее всего, застрелился знаменитый художник XIX века Винсент Ван Гог. В связи с этим вновь возник спор, действительно ли художник совершил самоубийство или погиб от чужой руки. Оружие уйдет за сумму, превышающую 50 тысяч долларов. Об этом пишет Live Science.


7-мм револьвер «Лефоше». Фото: topwar.ru

В течение ряда лет большинство экспертов придерживались рабочей версии, что в июле 1890 года Винсент Ван Гог выстрелил себе в грудь из бельгийского 7-мм револьвера «Лефоше», от чего и умер через 30 часов. 70 лет спустя оружие было найдено в поле в муниципалитете Овер-сюр-Уаз.

Однако в 2011 году биографы Ван Гога Уайт Смит и Стивен Найф выдвинули другую версию — по их мнению, классика постимпрессионизма застрелил, причем случайно, 16-летний Рене Секретан. В вышедший в том же году биографии художника авторы заявляют, что у Рене был как раз такой револьвер. А согласно вышедшему в Vanity Fair эссе, версию о самоубийстве Ван Гог выдвинул, чтобы защитить парня, которому он не хотел создавать лишних проблем.

Версия Смита и Найфа не разделяется большинством экспертов, и каноничной является вариант с самоубийством.

Несмотря на то, что сегодня Ван Гог — один из самых известных художников в мире, и его картины продаются за десятки миллионов долларов, слава пришла к художнику только после смерти. За всю свою жизнь ему удалось продать всего одну картину за 400 франков.

 
 
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Кстати, некоторые исследователи считают, что самоубийство инсценировано.
 
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