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В России ужесточили наказание за ДТП в нетрезвом виде

17.06.2019 17:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые были совершены по вине нетрезвых водителей.


Фото: Reuters

В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, изменения вносятся в ст. 264 УК России. В соответствии с поправками за причинение тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет). В случае смерти одного пострадавшего — от пяти до 12 лет (сейчас от двух до семи лет).

Если в результате аварии погибли два и более человека, водитель получит от восьми до 15 лет колонии (сейчас от четырех до девяти лет).

Состояние опьянения будут определять по результатам судебно-медицинской экспертизы. В России концентрация алкоголя для признания состояния опьянения должна составлять 0,3 и более промилле.

 
 
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В России концентрация алкоголя для признания состояния опьянения должна составлять 0,3 и более промилле.
 
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