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В России ужесточили наказание за ДТП в нетрезвом виде
Источник материала: Tut.by
Президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые были совершены по вине нетрезвых водителей.
В соответствии с документом, который
Если в результате аварии погибли два и более человека, водитель получит от восьми до 15 лет колонии (сейчас от четырех до девяти лет).
Состояние опьянения будут определять по результатам судебно-медицинской экспертизы. В России концентрация алкоголя для признания состояния опьянения должна составлять 0,3 и более промилле.
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В России концентрация алкоголя для признания состояния опьянения должна составлять 0,3 и более промилле.
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