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В возбуждении дела отказать: "тунеядцам" ограничили право на обращение в суд

17.06.2019 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Московского района Минска повторно отказал минчанину Игорю Якшевичу в возбуждении дела о признании действий администрации Московского района неправомерными, ущемляющими его права.



Минчанин около полугода пытается добиться исключения себя из базы «тунеядцев», пишет praca-by.info.

«Работа – моё право, а не обязанность»

Игоря Якшевича включили в список «граждан, не занятых в экономике». Он вместе с матерью-пенсионеркой живет в трехкомнатной квартире, в панельном доме. После того, как мужчину внесли в «базу тунеядцев» коммунальные платежи значительно выросли.

– Уже много лет работаю в строительстве. Да, неофициально, как и многие беларусы. Работа – это моё право, а не обязанность. Мне от государства ничего не надо, я хочу, чтобы от меня отстали, – подчеркивает Игорь Якшевич.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 245 Гражданского процессуального кодекса РБ судья отказывает в возбуждении дела в связи с отсутствием у заявителя права на обращение в суд, если исковое заявление не подлежит рассмотрению в судах ввиду его неподведомственности», – отмечается в определении судьи Московского района Артема Русака.

Игорь Якшевич уже по второму кругу пытается в судебном порядке доказать государству, что он не является «тунеядцем». Первый раз суд Московского района отказал минчанину в возбуждении дела по той же причине – из-за неподведомственности суду.

Конституционный суд, отвечая на жалобу Игоря Якшевича, указал, что «для граждан в Республике Беларусь установлен косвенный доступ к конституционному правосудию». И напоминает, что «правосудие по гражданским делам осуществляется только судом общей юрисдикции». Фактически минчанину предписано сначала пройти всю судебную систему – снизу до верху, и только потом направлять информацию в Конституционный суд, который изучит вопрос «о наличии оснований для возбуждения Конституционным судом производства по делу об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности».

Сейчас Игорь Якшевич направил жалобу на определение суда Московского района, которое вынес Артем Русак, в Мингорсуд.


«Меня обвиняют, и даже не дают защищаться»

– С апреля мне уже начисляют повышенные тарифы за подогрев воды, хотя я обжалую статус «тунеядца» в суде. Я разговаривал с секретарем комиссии по содействию занятости. В квартире прописан я с матерью. Матери насчитывают за подогрев воды по 2,5 рубля, мне – больше 14 рублей.

Я доказываю властям, что Конституцию никто не отменял, а Конституция запрещает принудительный труд. Мне в ответ на это: есть на этот счет постановление Совета министров – и ничего им не докажешь. Я работаю, но никому не собираюсь говорить, где я работаю. Я хочу довести дело до суда: мне очень интересно, как власти законно обоснуют свою точку зрения в суде? – рассказал Игорь Якшевич.

«Верховный суд должен собрать Пленум»

Сложившуюся ситуацию прокомментировал лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

– Как часто бывает в Беларуси, искусственно создается патовая система. Декрет «о тунеядцах» осознано не предусматривает порядок обжалования решений районных комиссий по содействию занятости (местных администраций). Районные суды этим пользуются и дают отписки гражданам, что это неподведомственно суду.

Однако статья 60 Конституции говорит о том, что каждому гражданину гарантируется защита его прав и свобод непредвзятым судом и в предусмотренные законам сроки. По сути, суд должен рассмотреть любое обращение гражданина, а не давать отписку через секретаря суда; выслушать истца, при необходимости – его защитника, принять решение и дать мотивировочное решение. А по сути, мало ли какой декрет не дает разъяснений, как обжаловать его последствия? Судьи обязаны руководствоваться в первую очередь Конституцией. Напрашивается вывод: как можно быстрее собрать Пленум Верховного суда, разъяснить судьям их компетенции в отношении заявлений граждан, относящиеся к реализации декрета №1 в Беларуси. Подобные предложения, исходя из практики ответов районных судов, мы направим в Верховный суд в ближайшее время, – прокомментировал Геннадий Федынич.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска повторно отказал минчанину Игорю Якшевичу в возбуждении дела о признании действий администрации Московского района...
 
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