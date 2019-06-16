Александр Зимовский: С Натальей Петкевич счастлив оказаться в любом списке!

Как сообщалось, санкции в отношении десяти белорусских чиновников были введены 16 июня 2006 года. Недавно президент США Дональд Трамп до 16 июня 2020 года продлил санкции в отношении 10 известных белорусов: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.





Для этих персон блокируется право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций, американским компаниям и частным лицам запрещено заключать с ними сделки.





Александр Зимовский говорит, что от санкций не страдает. Наоборот, даже благодарен, что президент США их продлил.





«От санкций не страдаю, напротив, если б не Трамп, кто бы про нас, участников списка вспомнил?

А с Натальей Владимировной Петкевич я счастлив оказаться в любом списке, она подтвердит!».





В Америке Зимовский последний раз был 19 лет назад.





«Посетил Нью-Йорк, пообедал в итальянском ресторане на 42-й улице, и вышел вечером на Таймс-Сквер, - говорит он. -- Кофе паршивый был на улице…»





В этом году Беларусь сняла ограничение на число американских дипломатов в Минске , шла речь о возвращении посла. Какой реакции стоит ждать от нашего высшего руководства Беларуси на продление санкций?





«Америка налаживает отношения не с персонами, а с институтами, - говорит Александр Зимовский. - Дают понять, что с конкретными людьми дела иметь не будут, а со страной - пожалуйста, страна не виновата.

Реакции ждать не надо, утрутся, да и всё, будет дежурное бла-бла-бла от МИДа. Мол, не соответствует взятому в последнее время курсу на гальванизацию партнерских отношений.





Как там говорится? Господь дал людям разные должности, а список Буша сделал их равными…»





Кстати, в прошлом году стало известно, что Наталья Петкевич вышла замуж за дипломата Валентина Рыбакова, который сейчас работает постоянным представителем Беларуси при ООН. Сменила ли Наталья Петкевич свою фамилию на фамилию мужа, чтобы было легче миновать американские санкции – точно неизвестно. Но даже при наличии барьеров она могла летать к мужу по линии ООН.



