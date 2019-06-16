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В Щучинском районе автомобиль сбил дедушку на велосипеде с 9-летней внучкой на багажнике
Источник материала: Tut.by
В минувшую пятницу в Щучинском районе автомобиль сбил мужчину, перевозившего на багажнике велосипеда свою внучку. 9-летняя девочка госпитализирована,
Все произошло вечером 14 июня. Жительница Щучинского района на Renault ехала по проселочной дороге в сторону агрогородка Топилишки. При выезде на главную поворачивала налево. В этот момент по обочине ехал пенсионер на велосипеде со своей внучкой, которая сидела на багажнике. 61-летний велосипедист съезжал с главной дороги налево на проселочную.
В результате автомобиль наехал на велосипедиста.
Пострадала 9-летняя девочка — пассажир велосипеда. Ребенка с травмами доставили в районную больницу.
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В минувшую пятницу в Щучинском районе автомобиль сбил мужчину, перевозившего на багажнике велосипеда свою внучку. 9-летняя девочка госпитализирована.
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