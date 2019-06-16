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В Щучинском районе автомобиль сбил дедушку на велосипеде с 9-летней внучкой на багажнике

17.06.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшую пятницу в Щучинском районе автомобиль сбил мужчину, перевозившего на багажнике велосипеда свою внучку. 9-летняя девочка госпитализирована, сообщает ГАИ региона.


Фото: vk.com/grodnogai

Все произошло вечером 14 июня. Жительница Щучинского района на Renault ехала по проселочной дороге в сторону агрогородка Топилишки. При выезде на главную поворачивала налево. В этот момент по обочине ехал пенсионер на велосипеде со своей внучкой, которая сидела на багажнике. 61-летний велосипедист съезжал с главной дороги налево на проселочную.

В результате автомобиль наехал на велосипедиста.

Пострадала 9-летняя девочка — пассажир велосипеда. Ребенка с травмами доставили в районную больницу.

 
 
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В минувшую пятницу в Щучинском районе автомобиль сбил мужчину, перевозившего на багажнике велосипеда свою внучку. 9-летняя девочка госпитализирована.
 
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