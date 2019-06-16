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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции цеха белорусского ОАО "Молоко"

17.06.2019 17:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции цеха белорусского ОАО "Молоко"

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 июня отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Молоко», производственный цех в городском поселке Шумилино.

Как сообщили в ведомстве, такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также во исполнение Дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2019 год.

Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 18 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

 
 
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 июня отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции белорусского...
 
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