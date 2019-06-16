|
Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции цеха белорусского ОАО "Молоко"
17.06.2019 17:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 июня отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Молоко», производственный цех в городском поселке Шумилино.
Как сообщили в ведомстве, такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также во исполнение Дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2019 год.
Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 18 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 июня отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции белорусского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)