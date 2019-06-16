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Военные США: нужно больше авиации ПЛО из-за растущей активности российских подводных лодок

17.06.2019 18:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военные США ожидают роста заказов, как от собственной армии, так и от иностранных клиентов, на противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon — это может привести к продлению его производства до конца 2025 года. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на Reuters.


Boeing P-8 Poseidon. Фото: wikipedia.org

Капитан ВМФ Тони Росси, управляющий программой по выпуску P-8, заявил, что его ведомство надеется получить достаточно заказов, чтобы иметь возможность закрыть производство самолета в нужные сроки.

По его утверждению, 117 самолетов уже было заказано, и в будущем ожидается еще примерно 21 заказ только от ВМС США, и примерно столько же от иностранных покупателей (впрочем, Росси не сказал, кто конкретно заинтересован в покупке самолета).

Увеличивать противолодочные и патрульные возможности авиации, по мнению американских военных, нужно в ответ на резкое увеличение активности российских подводных лодок, а также расширение их возможностей.

Boeing P-8A Poseidon совмещает возможности авиации ПЛО, разведчика, несет на себе противокорабельные ракеты и может «работать» спасателем. Огромная стоимость (свыше 330 миллионов долларов) делает его одним из самых дорогих самолетов в мире.

 
 
Ссылка на источник 24
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