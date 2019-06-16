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Легкоатлеты Гродненщины стали победителями международных соревнований

17.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Легкоатлеты Гродненщины стали победителями международных соревнований

Турнир «Самарско знаме» прошел в словацком городе Стара Загоре.

Победу в прыжках в высоту одержал Андрей Скобейко из Гродно. Он сумел покорить планку на высоте 2 метра 23 сантиметра. К слову, это лучший результат в сезоне. Второе место завоевал Тихомир Иванов из Болгарии – 2,19, третьим стал шотландец Алан Смит с результатом 2,15.

В польском городе Хожув на Мемориале Януша Кусочинского в секторе для толкания ядра не было равных Алене Дубицкой из Вороновского района. Пятая попытка стала победной – с результатом 18 метров 60 сантиметров она взяла «золото». Кстати, это лучший результат соревнования. На втором месте оказалась ямайская спортсменка Даниэль Томас – 18,50, на третьем расположилась шведка Фэнни Росс – 18,32, сообщает oblsport.grodno.by

Еще один достойный результат показали наши спортсмены в Украине. На открытом чемпионате по спортивной ходьбе, который завершился в городе Сумы, на дистанции 20 километров первым финишировал Александр Ляхович из Островецкого района. Он преодолел дистанцию с лучшим личным результатом в сезоне – 1 час 24 минуты 27 секунд .

В Латвии на Кубке Президента гродненский атлет Сергей Коломоец одержал уверенную победу в метании молота, послав снаряд на 71 метр 38 сантиметров. В этом виде спорта среди женщин Анастасия Маслова заняла третье место, зафиксировав в итоговом протоколе 64 метра 80 сантиметров.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Турнир «Самарско знаме» прошел в словацком городе Стара Загоре. Победу в прыжках в высоту одержал Андрей Скобейко из Гродно. Он сумел покорить планку на высоте 2...
 
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