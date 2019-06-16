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Легкоатлеты Гродненщины стали победителями международных соревнований
17.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Турнир «Самарско знаме» прошел в словацком городе Стара Загоре.
Победу в прыжках в высоту одержал Андрей Скобейко из Гродно. Он сумел покорить планку на высоте 2 метра 23 сантиметра. К слову, это лучший результат в сезоне. Второе место завоевал Тихомир Иванов из Болгарии – 2,19, третьим стал шотландец Алан Смит с результатом 2,15.
В польском городе Хожув на Мемориале Януша Кусочинского в секторе для толкания ядра не было равных Алене Дубицкой из Вороновского района. Пятая попытка стала победной – с результатом 18 метров 60 сантиметров она взяла «золото». Кстати, это лучший результат соревнования. На втором месте оказалась ямайская спортсменка Даниэль Томас – 18,50, на третьем расположилась шведка Фэнни Росс – 18,32, сообщает oblsport.grodno.by
Еще один достойный результат показали наши спортсмены в Украине. На открытом чемпионате по спортивной ходьбе, который завершился в городе Сумы, на дистанции 20 километров первым финишировал Александр Ляхович из Островецкого района. Он преодолел дистанцию с лучшим личным результатом в сезоне – 1 час 24 минуты 27 секунд .
В Латвии на Кубке Президента гродненский атлет Сергей Коломоец о
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Турнир «Самарско знаме» прошел в словацком городе Стара Загоре. Победу в прыжках в высоту одержал Андрей Скобейко из Гродно. Он сумел покорить планку на высоте 2...
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