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Арина Соболенко проиграла в первом раунде турнира в Бирмингеме

17.06.2019 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA #10) завершила выступление на турнире в Бирмингеме в первом раунде. Первая ракетка Беларуси уступила Се Шувей (WTA #28) из Тайваня — 3:6, 6:2, 6:7 (1:7).


Фото: www.wtatennis.com

Соболенко начала матч с проигранной подачи, что и предопределило исход первого сета. Арина не сделала ни одного брейка, а затем вновь уступила на своей подаче — 3:6.

Зато во второй партии белоруска доминировала над Се Шувей и оформила два брейка — 6:2.

Решающий сет складывался в пользу Арины, она вела 4:2, но затем проиграла на своей подаче. В итоге партия дошла до тай-брейка, на котором Соболенко взяла лишь одно очко — 6:7 (1:7).

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA #10) завершила выступление на турнире в Бирмингеме в первом раунде. Первая ракетка Беларуси уступила Се Шувей (WTA #28) из...
 
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