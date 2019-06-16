Госпогранкомитет готов к пропуску большого числа участников и болельщиков II Европейских игр, сообщил журналистам заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Беларуси Алексей Сытенков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для нас это серьезное мероприятие в масштабах страны, и мы готовы к выполнению непосредственно своих задач, связанных с пропуском лиц на территорию страны, как участников мероприятия, так и зрителей, туристов. На сегодняшний момент обстановка управляемая», — сказал Алексей Сытенков.

По его словам, налажено тесное сотрудничество с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», что позволяет пресечь попытки злоупотреблений. «Отмечаем такую тенденцию, когда одно и то же лицо из третьих стран рассылает свои заявки, пытаясь аккредироваться на игры, как представитель СМИ печатного, интернет и видео. Соответственно, мы вместе с коллегами это отслеживаем и в принципе готовы ко всем событиям, которые будут происходить», — отметил замначальника управления.

Как добавил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, правоохранительные органы переведены в режим усиленного варианта несения службы, готовы обеспечить комфортное пребывание и охрану общественного порядка на спортивных объектах, задействованных на II Европейских играх.

БЕЛТА.