Издания, подготовленные к II Европейским играм, показывают высокую планку, на которую нужно равняться в книгоиздании, заявил сегодня отечественным и иностранным журналистам министр информации Александр Карлюкевич на презентации тематических изданий, посвященных II Европейским играм в Доме книги «Светоч», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы презентуем эти издания накануне открытия спортивного форума для того, чтобы такие соревнования, как II Европейские игры, показали ту высокую планку, на которую нужно равняться в том числе и в книгоиздании, и в просветительском аспекте», — отметил министр.

Он подчеркнул, что ІІ Европейские игры для Беларуси — это возможность показать дружелюбие страны, ее порядок, туристические объекты, столицу и, безусловно, белорусов, которые интересуются гуманитарной, культурной и просветительской составляющими нашей жизни.

Участникам презентации представили печатные издания, выпущенные к играм издательством «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» — календари, путеводитель по Минску и туристические карты столицы.

Главным объектом презентации стала книга «Спорт высшей пробы. Европейские и Олимпийские игры» из серии «Беларусь спортивная», рассказывающая об истории олимпийского движения в Беларуси, об участии белорусских спортсменов в I Европейских играх в Баку и спортивных объектах высокого уровня, на которых пройдут соревнования II Европейских игр.

Новый путеводитель по Минску был также представлен на встрече. Более 10 тыс. экземпляров отправлено в дипломатические представительства Беларуси за рубежом. В этом издании содержится разноплановая информация, не только касающаяся спортивного форума, но и сведения о стране и ее столице, достопримечательностях, памятных местах, транспортном сообщении, объектах культурного наследия Минска. Приводятся данные о возможности безвизового въезда в Беларусь при покупке билета на соревнования мультиспортивного форума, минских отелях, популярных местах для шопинга.

«В этих изданиях мы стремились показать, чем богата наша страна — и культурой, и архитектурой», — сказал директор издательства Владимир Андриевич. Он порекомендовал журналистам зарубежных стран посетить Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс «Линия Сталина», а также спортивные объекты страны — стадионы, ледовые арены, бассейны. Кроме того, он посоветовал попробовать белорусскую кухню и обратить внимание на льняные, соломенные изделия и работы народных ремесленников. «В этих предметах показана душа людей, сделавших их, в них проявляются и белорусские традиции, и менталитет нашего народа», — добавил он.

Представители иностранных СМИ сегодня посетили пять объектов, среди которых — стадион «Динамо», стрелковый тир имени Тимошенко, «Минск-Арена». «Все очень понравилось. Беларусь кардинально подготовилась к ІІ Европейским играм. Атмосфера уже праздничная, ведь сегодня приехали около 1,1 тыс. участников и гостей из разных стран. Особенно впечатлила «Минск-Арена» красотой своего убранства, — сказала корреспондент телеканала «112 Украина» Инна Кардаш. — А магазин «Светоч» — это прекрасное место, где можно познакомиться с новыми изданиями и пообщаться».

Кроме того, генеральный директор ОАО «Белкнига» Александр Вашкевич наградил победителя конкурса «Назови свой книжный» — сотрудницу предприятия Яну Сабину, которая придумала название для книжного магазина в Витебске. «Для того чтобы найти название, в социальных сетях и на сайте «Белкниги» был объявлен конкурс, на который пришло более 100 вариантов», — сказал гендиректор. Победила «Кніжная зорка», а ее автору вручили трехтомную персональную энциклопедию «Янка Купала», изданную «Белорусской Энциклопедией имени Петруся Бровки». «Новый книжный магазин размещен в самом центре Витебска, и чтобы подчеркнуть его масштабность, мне захотелось придумать что-то яркое на родном языке. Так и родилось название «Кніжная зорка», — поделилась Яна Сабина.

БЕЛТА.