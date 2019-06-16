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Появилось видео, как произошло ДТП на Краснознамённой, где столкнулись фура и легковушка
17.06.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 17 июня 2019 года в Бресте на ул. Краснознамённой, фотографии
А сейчас появилось видео момента ДТП.
Несколько фото, сделанных с высоты:
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ДТП произошло сегодня, 17 июня 2019 года в Бресте на ул. Краснознамённой, фотографии мы размещали ранее. А сейчас появилось видео момента ДТП. Несколько фото,...
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