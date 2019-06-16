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Банк БелВЭБ начинает комплексный ребрендинг

17.06.2019 18:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банк БелВЭБ начинает комплексный ребрендинг
фото из архива Myfin.by

Банк не меняет название, но переходит к новому визуальному образу и корректирует позиционирование, становясь более открытым и дружелюбным.

«Ребрендинг – логичный шаг в развитии банка. Он отражает стремление быть лидером банковского рынка с дальнейшей трансформацией в финтех-компанию. Мы делаем ставку на качество, персонифицированный сервис, лучшие технологичные решения, взаимную выгоду предоставляемых банковских услуг и стремимся стать понятнее и ближе нашим клиентам, – отметил Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский. – Суть перемен заключается в качественных изменениях в работе банка, которые происходят в рамках нашей новой стратегии развития».

 
 
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Необходимость ребрендинга обусловлена глобальными изменениями в стратегии развития банка и трансформацией модели ведения бизнеса, сообщается в пресс-релизе на...
 
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