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Банк БелВЭБ начинает комплексный ребрендинг
Источник материала: Myfin
Банк не меняет название, но переходит к новому визуальному образу и корректирует позиционирование, становясь более открытым и дружелюбным.
«Ребрендинг – логичный шаг в развитии банка. Он отражает стремление быть лидером банковского рынка с дальнейшей трансформацией в финтех-компанию. Мы делаем ставку на качество, персонифицированный сервис, лучшие технологичные решения, взаимную выгоду предоставляемых банковских услуг и стремимся стать понятнее и ближе нашим клиентам, – отметил Председатель Правления ОАО «
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Необходимость ребрендинга обусловлена глобальными изменениями в стратегии развития банка и трансформацией модели ведения бизнеса, сообщается в пресс-релизе на...
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