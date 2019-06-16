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Россия ответит на усиление военного присутствия в Польше, "когда это потребуется" - глава оборонного комитета Совета Федерации

17.06.2019 18:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россия при необходимости незамедлительно ответит на усиление военного присутствия США в Польше, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Ситуация находится на контроле нашего политического и высшего военного руководства. В случае, когда это потребуется, Россия не замедлит ответить должным образом", - цитирует Бондарева его пресс-служба.

По мнению сенатора, планы США по размещению эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9 в Польше и расширению военного присутствия на территории этой страны в целом указывают на продолжение американской агрессивной линии поведения по отношению к России.

"Не секрет, что США давно наращивают силы альянса в восточном направлении, взяли под контроль Прибалтику и Польшу. Там уже дислоцировано достаточное количество боевой техники. Беспилотники особой погоды не сделают. Они предназначены для шпионажа, что нехорошо, однако не критично. Гораздо более всегда настораживает и заботит переброска наступательного оружия", - заявил сенатор.

Тем не менее, отметил Бондарев, следует рассматривать каждый новый шаг американцев и их ближайших союзников на восточноевропейском пространстве не по отдельности, а в совокупности.

"Не так давно генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса намерены вложить $260 млн в строительство склада американской военной техники в Польше, который позволит разместить необходимые для развёртывания танковой бригады Сухопутных войск США вооружения, а значит, послужит реализации американской стратегии оперативного развёртывания вооружённых сил в Европе. Всё вместе это - явное свидетельство продолжения американской агрессивной политики по отношению к России", - считает глава оборонного комитета Совета Федерации.

 
 
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Россия при необходимости незамедлительно ответит на усиление военного присутствия США в Польше, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности...
 
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