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Не мог объяснить, что делает в погранзоне: в Брестской области задержали россиянина

17.06.2019 18:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В населенном пункте Тумин Каменецкого района в 2,6 километрах от белорусско-польской границы пограничники задержали гражданина Российской Федерации, сообщили в ГПК.

"43-летний житель Свердловской области не смог дать им внятных пояснений, с какой целью находился в пограничной зоне без разрешающих документов", - говорится в сообщении.

По данному факту начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Задержанный помещен в ИВС, ведется дальнейшее разбирательство.

 
 
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В населенном пункте Тумин Каменецкого района в 2,6 километрах от белорусско-польской границы пограничники задержали гражданина Российской Федерации, сообщили в...
 
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