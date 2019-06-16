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Не мог объяснить, что делает в погранзоне: в Брестской области задержали россиянина
Источник материала: Интерфакс
В населенном пункте Тумин Каменецкого района в 2,6 километрах от белорусско-польской границы пограничники задержали гражданина Российской Федерации, сообщили в ГПК.
"43-летний житель Свердловской области не смог дать им внятных пояснений, с какой целью находился в пограничной зоне без разрешающих документов", - говорится в сообщении.
По данному факту начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Задержанный помещен в ИВС, ведется дальнейшее разбирательство.
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В населенном пункте Тумин Каменецкого района в 2,6 километрах от белорусско-польской границы пограничники задержали гражданина Российской Федерации, сообщили в...
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