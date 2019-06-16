Бабич будет курировать интеграционные вопросы Союзного государства РФ-Беларусь, ЕврАзЭС и СНГ - Орешкин

Источник материала: Интерфакс

Экс-посол РФ в Беларуси Михаил Бабич на посту замглавы Минэкономразвития будет курировать интеграционные вопросы в рамках Союзного государства Россия-Беларусь, Евразийского экономического союза и СНГ, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

"Начинаем мы с вопроса международной повестки, все три основные контура интеграции - именно этим приоритетным вопросам будет заниматься Михаил Викторович", - заявил М.Орешкин, представляя коллективу министерства, своего нового заместителя.

"Первый контур - это Союзное государство Россия-Беларусь, здесь у нас максимальная степень интеграции, вы знаете у нас сейчас в активной фазе находится обсуждение повестки исполнения союзного договора 1999 года. Сейчас Михаил Викторович активно подключится к этой работе, он о ней знает не понаслышке по своему предыдущему рабочему месту. Второй контур интеграции - это ЕврАзЭС, и третий контур - это интеграция СНГ. Здесь тоже есть большой объём вопросов, нужно будет активно систематизировать повестку и сформулировать те основные направления, по которым мы будем двигаться вперёд", - сказал министр.

В понедельник стало известно, что премьер РФ Дмитрий Медведев назначил Бабича заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабинета министров.

Президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.

Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 года. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.