Алибасов выписался из больницы и отправился к жене в Подмосковье - сын

Источник материала: Интерфакс

Продюсера и музыканта Бари Алибасова выписали из больницы, в ближайшее время он будет находиться с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в Московской области, сообщил в понедельник "Интерфаксу" Бари Алибасов-младший.

"Я забрал его из больницы. Мы получили анализы, эксперты их посмотрели и сказали, что опасности летального исхода у Алибасова нет", - сказал сын продюсера.

Он уточнил, что артиста должны были отправить на самолете в Казахстан, но "сегодня он не вылетит".

"Он вцепился в Лидию Николаевну и сказал, что никуда не полетит и хочет провести с ней время. Поэтому он сейчас спрятан в Подмосковье, а самолёт перенесён на пятницу", - добавил Алибасов.

Состояние Алибасова, по словам сына, оценивается как нормальное, он самостоятельно питается, но пока ничего не помнит.

4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", употребив ее по ошибке вместо воды. В настоящее время артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Алибасов родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области Казахской ССР. В советские годы Алибасов - основатель и лидер группы "Интеграл", игравшей в разных стилях: от джаза и кантри до фьюжн и психоделического рока.

В конце 80-х создает коммерчески успешный музыкальный проект - "На-на", существующий до сих пор.

Алибасов - продюсер, заслуженный артист России.