ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алибасов выписался из больницы и отправился к жене в Подмосковье - сын

17.06.2019 18:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Продюсера и музыканта Бари Алибасова выписали из больницы, в ближайшее время он будет находиться с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в Московской области, сообщил в понедельник "Интерфаксу" Бари Алибасов-младший.

"Я забрал его из больницы. Мы получили анализы, эксперты их посмотрели и сказали, что опасности летального исхода у Алибасова нет", - сказал сын продюсера.

Он уточнил, что артиста должны были отправить на самолете в Казахстан, но "сегодня он не вылетит".

"Он вцепился в Лидию Николаевну и сказал, что никуда не полетит и хочет провести с ней время. Поэтому он сейчас спрятан в Подмосковье, а самолёт перенесён на пятницу", - добавил Алибасов.

Состояние Алибасова, по словам сына, оценивается как нормальное, он самостоятельно питается, но пока ничего не помнит.

4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", употребив ее по ошибке вместо воды. В настоящее время артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Алибасов родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области Казахской ССР. В советские годы Алибасов - основатель и лидер группы "Интеграл", игравшей в разных стилях: от джаза и кантри до фьюжн и психоделического рока.

В конце 80-х создает коммерчески успешный музыкальный проект - "На-на", существующий до сих пор.

Алибасов - продюсер, заслуженный артист России.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продюсера и музыканта Бари Алибасова выписали из больницы, в ближайшее время он будет находиться с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в Московской области, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польский десантный корабль получил пробоину на учениях НАТО на Балтике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика