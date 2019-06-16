ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рост ВВП Беларуси в январе-мае замедлился до 1%

17.06.2019 17:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-мае составил в текущих ценах Br49,2 млрд, что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе-мае 2018 года, говорится в сообщении Белстата.

Темп роста ВВП Беларуси в январе-апреле составлял 1,4%. По прогнозу правительства в первом полугодии экономика страны должна вырасти на 1,8%. 
Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,2%.

Как сообщалось, на фоне проблем в белорусской нефтепереработке из-за поставок некачественной нефти из РФ темп роста объемов промышленного производства в Беларуси упал по итогам января-мая до 0,3% с 1,2% в январе-апреле 2019 года. В структуре ВВП на долю добавленной стоимости в промышленности приходится более 30%.

В 2018 году ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году. Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на уровне 4%.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-мае составил в текущих ценах Br49,2 млрд, что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе-мае 2018 года, говорится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучинском районе автомобиль сбил дедушку на велосипеде с 9-летней внучкой на багажнике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика