Рост ВВП Беларуси в январе-мае замедлился до 1%

Источник материала: Интерфакс

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-мае составил в текущих ценах Br49,2 млрд, что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе-мае 2018 года, говорится в сообщении Белстата.

Темп роста ВВП Беларуси в январе-апреле составлял 1,4%. По прогнозу правительства в первом полугодии экономика страны должна вырасти на 1,8%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,2%.

Как сообщалось, на фоне проблем в белорусской нефтепереработке из-за поставок некачественной нефти из РФ темп роста объемов промышленного производства в Беларуси упал по итогам января-мая до 0,3% с 1,2% в январе-апреле 2019 года. В структуре ВВП на долю добавленной стоимости в промышленности приходится более 30%.

В 2018 году ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году. Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на уровне 4%.