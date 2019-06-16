"Транснефть" через суд будет добиваться компенсации издержек от загрязнения нефти от непосредственных виновников

Источник материала: Интерфакс

"Транснефть" через суды будет добиваться компенсации издержек от загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" от непосредственных виновников аварии, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия1", размещенном на сайте ведомства.

"Транснефть" взяла на себя, по сути, вопросы компенсации. При этом понятно, что такая ситуация возникла из-за незаконных действий отдельных компаний и физических лиц, я думаю, что "Транснефть", безусловно, через различные суды будет взыскивать те суммы компенсации, которые она понесет", - сказал он.

"Работа на том, что "Транснефть" заплатит эти издержки и все, остановлена не будет. Будет проводиться работа, связанная с возмещением этих расходов, и для "Транснефти", - добавил министр.

Как ранее отмечал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, механизм компенсации будет примерно такой: компания-грузополучатель будет предоставлять компании -грузоотправителю (то есть нефтяной компании - ИФ) обоснованную оценку ущерба от загрязнения нефти на нефтепроводе "Дружба". Грузоотправитель будет перенаправлять эти затраты в "Транснефть", которая будет их компенсировать.

Как сообщалось, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов (ХОС). Источник попадания - пункт приёма нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".

На текущий момент 10 человек являются фигурантами дела о загрязнении нефтепровода "Дружба". Из них шесть человек обвиняются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Они являются руководителями компаний, на чьих узлах учета было зафиксировано загрязнение. Четверо задержаны и арестованы: генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Еще двое - бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по делу.

Еще четверо фигурантов дела являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба": замначальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник отдела этого управления Роман Якушев, начальник ПСП Лопатино Роман Гладков, инженер ПСП Лопатино Владимир Матюхин.