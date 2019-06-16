В Москве утверждают, что иностранные спецслужбы пытаются внедриться в системы управления инфраструктурой РФ

Источник материала: Интерфакс

Иностранные спецслужбы, том числе США, действительно ведут кибератаки в отношении стратегически важных секторов российской экономики, пока эти атаки удается нейтрализовать.

Источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, комментируя по просьбе журналистов публикацию в "Нью-Йорк Таймс" от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России, подтвердил, что "такие атаки имеют место". По его словам, "иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой".

"Речь идёт прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике", сказал собеседник агентства.

"Такие попытки мы видим и фиксируем", - добавил собеседник. "Однако эти действия нам удается нейтрализовать" - сказал он.

На вопрос, можно ли назвать такие попытки элементами кибервойны, собеседник ответил утвердительно.