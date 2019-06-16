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Лунный календарь на 18 июня: отложите важные дела и поешьте риса с фасолью

17.06.2019 18:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

18 июня – 15-ый лунный день. Не самый благоприятный. Есть вероятность потратить энергию зря – замахнуться на многое, но сделать меньше, чем в другие сутки. Один из самых неудачных дней для работы, финансовых дел, переговоров – по возможности, отложите важные дела.   

Старайтесь не поддаваться дурному влиянию, контролировать поведение –  день чреват опрометчивыми поступками, грозящими негативными последствиями.

Из еды в эти сутки предпочтите острую и горячую, пользу принесут бобовые, рис, ячмень. Лучше не есть пищу животного происхождения и фрукты.

Лунный календарь на 18 июня: отложите важные дела и поешьте риса с фасолью

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18 июня – 15-ый лунный день. Не самый благоприятный. Есть вероятность потратить энергию зря – замахнуться на многое, но сделать меньше, чем в другие сутки. Один из...
 
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