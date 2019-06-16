«Родственники президентов так скромно не живут». Как выглядит жилье родителей Зеленского

Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский, шестой президент Украины, родом из промышленного города Кривой Рог. Здесь до сих пор живут его родители: Римма Владимировна и Александр Семенович. Родительский дом — четырехкомнатная квартира в обычной советской многоэтажке. О том, как устроен их быт, родители Владимира Зеленского рассказали собкору Tengrinews.kz. Подробнее — в материале.



Дом, в котором живут родители Владимира Зеленского. Фото: Tengrinews.kz

Родители Владимира Зеленского — пенсионеры. Отец, Александр Семенович, все еще преподает в Криворожском экономическом институте (филиал столичного КНЭУ им. Вадима Гетьмана). Он — профессор, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий. Раньше занимался внедрением автоматизированных систем управления горными работами в Монголии, Казахстане и России.



Фото: Tengrinews.kz

Александр Семенович уверяет, что после избрания его сына президентом, студенты отношения к нему не поменяли.

— Я такой человек, мое положение в обществе не определяют ни выборы, ни деньги. Сын неоднократно предлагал уехать в Киев, мы не хотим. Мы привыкли тут и все, — рассказал Зеленский-старший.



Фото: Tengrinews.kz

Не соблазнившись Киевом, Римма Владимировна и Александр Семенович остались жить в своей квартире. У них скромная и уютная квартира, в которой много красного цвета.

— Это Риммочка любит, — поясняет Александр Семенович.



Фото: Tengrinews.kz



Фото: Tengrinews.kz



Фото: Tengrinews.kz



Фото: Tengrinews.kz



Фото: Tengrinews.kz

На вопрос журналиста о том, что родственники президентов так скромно не живут, они отвечают:

— Да нам и не надо это богатство, это у вас на Востоке могут кланяться даже дураку. Я неплохо получаю, у меня пенсия. Володя сам всегда предлагает, то машину хотел купить, то в Киев звал. Я не хочу, а он летом выталкивает нас отдыхать за свой счет, вот зубы мне поставил (улыбается). Я не очень сторонник этих вещей. Я скромный человек. А что надо, плавательный бассейн, что ли? Куда еще, в ресторан? Ну нам и этого не надо. Она (супруга — ред.) прекрасно готовит! Что нам надо? Здоровье и все. Раз-два в году мы ездим в Киев и проверяемся у врачей. Нам этого достаточно.



Фото: Tengrinews.kz