О безопасности в жаркие деньки

Источник материала: Новости Волковыска

В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» волковысские спасатели посетили ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №7», ГУО «Ясли-сад № 12 г. Волковыска», ГУО «ясли-сад № 24 г. Волковыска», оздоровительный лагерь «Россь», пришкольный лагерь «ДЮСШ №1 г.Волковыска».

Увлекательные конкурсы, тесты по безопасности, настольная игра, складывание мозайки, вызов спасателей, порядок действий в чрезвычайных ситуациях – во всем этом смогли поучаствовать ребята. Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям продемонстрировали и рассказали принцип работы аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде, в лесу, при грозе, во время жары, напомнили об опасности посещения карьеров, опасности бытовой химии. Также рассказали о пользе мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!» и показали, как можно легко его установить на свой телефон.

В завершении мероприятия была самая ожидаемая часть праздника для детворы – водная феерия. Водяные каскады из пожарных стволов подарили незабываемые впечатления и море положительных эмоций.

















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