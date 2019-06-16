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Владельцы Dana Holdings установили свой сербский герб на том самом здании на Октябрьской площади

17.06.2019 18:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На фасаде бизнес-центра «Капитал Палас» появился герб сербских олигархов Каричей, владельцев фирмы Dana Holdings. На это обратило внимание «Еврорадио».

До этого на рендерах никаких гербов на фронтоне не было. Теперь – есть: надписи по обеим сторонам означают Braća Karić [братья Карич] и Capital Palace [название бизнес-центра]. 

Напомним, Dana Holdings основательно застраивает Минск, против чего протестуют многие беларусы. Однако, как показывает реальная практика, это мало на что влияет. В мае прошлого года застройщик начал возводить тот же «Капитал Палас», несмотря на мнение жителей Минска. Сейчас компания работает над комплексом «Минск Мир», Vogue и «Парк Челюскинцев».

Фото обложки: realt.by.

Читайте по теме: Выбитый зуб на Октябрьской площади. Как Dana Holdings застраивает Минск

 
Теги: Минск
 
 
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На фасаде бизнес-центра «Капитал Палас» появился герб сербских олигархов Каричей, владельцев фирмы Dana Holdings. На это обратило внимание «Еврорадио». До этого на...
 
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