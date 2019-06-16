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Владельцы Dana Holdings установили свой сербский герб на том самом здании на Октябрьской площади
Источник материала: KYKY>
На фасаде бизнес-центра «Капитал Палас» появился герб сербских олигархов Каричей, владельцев фирмы Dana Holdings. На это
До этого на рендерах никаких гербов на фронтоне не было. Теперь – есть: надписи по обеим сторонам означают Braća Karić [братья Карич] и Capital Palace [название бизнес-центра].
Напомним, Dana Holdings основательно застраивает Минск, против чего протестуют многие беларусы. Однако, как показывает реальная практика, это мало на что влияет. В мае прошлого года застройщик начал возводить тот же «Капитал Палас», несмотря на мнение жителей Минска. Сейчас компания работает над комплексом «Минск Мир», Vogue и «Парк Челюскинцев».
Фото обложки: realt.by.
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