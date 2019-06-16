Владельцы Dana Holdings установили свой сербский герб на том самом здании на Октябрьской площади

Источник материала: KYKY

На фасаде бизнес-центра «Капитал Палас» появился герб сербских олигархов Каричей, владельцев фирмы Dana Holdings. На это обратило внимание «Еврорадио».

До этого на рендерах никаких гербов на фронтоне не было. Теперь – есть: надписи по обеим сторонам означают Braća Karić [братья Карич] и Capital Palace [название бизнес-центра].

Напомним, Dana Holdings основательно застраивает Минск, против чего протестуют многие беларусы. Однако, как показывает реальная практика, это мало на что влияет. В мае прошлого года застройщик начал возводить тот же «Капитал Палас», несмотря на мнение жителей Минска. Сейчас компания работает над комплексом «Минск Мир», Vogue и «Парк Челюскинцев».

Фото обложки: realt.by.