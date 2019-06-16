В Минске покажут спектакль, который объясняет, почему Беларуси нужен закон против дискриминации

Источник материала: KYKY

Завтра, 18 июня, ECLAB покажет в Минске документальный спектакль «Нам тут жить», который поднимает тему дискриминации в беларуском обществе.

О чем постановка

О проблемах ЛГБТ-сообщества нашей страны, и не только: дискриминация бывает разной, поэтому в спектакль авторы включили 11 разных историй – о буллинге в школе, харрасменте на работе и так далее. Это не выдуманные сюжеты, а рассказы реальных людей. Например, историей о неравенстве по возрастному признаку поделилась 90-летняя беларуска. К слову, чтобы спектакль получился правдоподобным, артисты общались со своими реальными прототипами, пока шли репетиции.





«Довольно много историй мы искали среди знакомых, потому что одна из целей нашего спектакля – показать, что дискриминация рядом с каждым из нас. Героев, которых мы нашли в интернете, меньше», – рассказала KYKY Каcя Чекатовская, которая работала над созданием постановки.

«В спектакле есть история человека, страницу которого я нашла в Facebook. Для него сам разговор оказался уже очень важным действием, потому что по сути он никогда не делал каминг-аут. Хотя уже двадцать лет живет с осознанием своей гомосексуальности. Для него очень важно визуализировать свою историю, чтобы подтвердить, что он есть и он имеет право быть собой», – дополнила Касю Настя Стельмахова, которая также участвовала в создании спектакля.

Где, когда, сколько?

Спектакль покажут в Ок16 уже завтра, 18 июня, в 19:00. Вход платный: 16 рублей, забронировать место можно по ссылке .

Фото: @social_theater_lab.