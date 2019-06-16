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В Минске покажут спектакль, который объясняет, почему Беларуси нужен закон против дискриминации

17.06.2019 17:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Завтра, 18 июня, ECLAB покажет в Минске документальный спектакль «Нам тут жить», который поднимает тему дискриминации в беларуском обществе.

О чем постановка 

О проблемах ЛГБТ-сообщества нашей страны, и не только: дискриминация бывает разной, поэтому в спектакль авторы включили 11 разных историй – о буллинге в школе, харрасменте на работе и так далее. Это не выдуманные сюжеты, а рассказы реальных людей. Например, историей о неравенстве по возрастному признаку поделилась 90-летняя беларуска. К слову, чтобы спектакль получился правдоподобным, артисты общались со своими реальными прототипами, пока шли репетиции. 


«Довольно много историй мы искали среди знакомых, потому что одна из целей нашего спектакля – показать, что дискриминация рядом с каждым из нас. Героев, которых мы нашли в интернете, меньше», – рассказала KYKY Каcя Чекатовская, которая работала над созданием постановки. 

«В спектакле есть история человека, страницу которого я нашла в Facebook.  Для него сам разговор оказался уже очень важным действием, потому что по сути он никогда не делал каминг-аут. Хотя уже двадцать лет живет с осознанием своей гомосексуальности. Для него очень важно визуализировать свою историю, чтобы подтвердить, что он есть и он имеет право быть собой», – дополнила Касю Настя Стельмахова, которая также участвовала в создании спектакля. 

Где, когда, сколько? 

Спектакль покажут в Ок16 уже завтра, 18 июня, в 19:00. Вход платный: 16 рублей, забронировать место можно по ссылке.

Фото: @social_theater_lab.

Читайте по теме: Почему закон против дискриминации нужен не только женщинам и инвалидам, а каждому из вас

 
Теги: Минск
 
 
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Завтра, 18 июня, ECLAB покажет в Минске документальный спектакль «Нам тут жить», который поднимает тему дискриминации в беларуском обществе. О чем постановка  О...
 
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