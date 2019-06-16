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«Грязная» нефть затормозила и без того вялый рост экономики

17.06.2019 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валовый внутренний продукт Беларуси в январе — мае 2019 года, по данным Белстата, составил в текущих ценах 49,2 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1% к уровню января-мая прошлого года.

Темпы роста ВВП за последний месяц весны замедлились. За январь-апрель 2019 года экономика Беларуси выросла на 1,4%, набирая обороты (по итогам января прирост составлял 0,7%, января-февраля — 0,8%, января-марта — 1,1%).

Ситуацию в экономике в конце апреля и в течение всего мая заметно портила проблема «грязной» нефти, из-за которой страдали оба НПЗ, работая не на оптимальной загрузке.

В январе — мае объем промышленного производства составил 46,4 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 0,3%. Производство сельхозпродукции снизилось на 1,3%, до 4,7 млрд рублей в сопоставимых ценах.

Напомним, по оптимистичному прогнозу правительства, экономика Беларуси в нынешнем году должна вырасти на 4%. При этом международные организации куда пессимистичнее. Международный валютный фонд заметно ухудшил прогноз прироста ВВП Беларуси на 2019 год: если в октябре прошлого года предполагаемый темп был 3,1%, то в апрельском докладе World Economic Outlook МВФ прогнозирует прирост ВВП Беларуси на 1,8%.


О том, что восстановление экономики Беларуси замедляется из-за низкого роста производительности и ухудшения внешних условий, говорится и в последнем Экономическом обзоре Всемирного банка для Беларуси. Прогнозируемые среднесрочные темпы роста остаются невысокими, ниже 2%, что обусловлено сочетанием структурной негибкости белорусской экономики и стагнации на традиционных рынках экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Всемирный банк отмечает, что даже такой скромный прогноз по ВВП зависит от частичной — по крайней мере, на уровне 50 процентов — компенсации потерь от проводимого в России так называемого налогового маневра, что подразумевает утрату экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время зачисляются в белорусский бюджет, а также более высокие цены на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

«Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше из-за возможной корректировки объема производства в нефтехимическом секторе, а потерю доходов необходимо будет компенсировать дополнительной корректировкой в фискальном секторе по причине выполнения обязательств по погашению долга, что скажется на темпах экономического роста», — отмечают эксперты.

 
 
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Валовый внутренний продукт Беларуси в январе — мае 2019 года, по данным Белстата, составил в текущих ценах 49,2 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1% к...
 
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