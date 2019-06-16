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Мало нам своих гербов. В центре Минска установили герб сербских олигархов

17.06.2019 17:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На бизнес-центр BK Capital Palace установили герб сербских олигархов Каричей, которым принадлежит фирма-застройщик Dana Holdings, пишет «Еврорадио». Здание построили на месте снесённого музея Великой Отечественной войны.
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Надписи по бокам от герба означают Braća Karić [пер. Братья Карич] и Capital Palace. При этом на ранних рендерах никакого герба на фронтоне не было. По крайней мере, на сайте Dana Holdings изображение бизнес-центра без герба и каких-либо надписей.

Братья Каричи одни из крупнейших девелоперов в Беларуси. Их компания Dana Holdings занимается тотальной застройкой Минска. За всё время деятельности в Беларуси усилиями Dana Holdings к 2019 году было построено и продано больше миллиона квадратных метров. Был введён в эксплуатацию один из крупнейших в стране торговых центров Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. В настоящее время компании холдинга строят жилой квартал “Минск Мир” в районе бывшего минского аэропорта, а также жилые комплексы Vogue и “Парк Челюскинцев”.


 
Теги: Минск
 
 
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На бизнес-центр BK Capital Palace установили герб сербских олигархов Каричей, которым принадлежит фирма-застройщик Dana Holdings, пишет «Еврорадио». Здание построили на месте...
 
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