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Соблюдение требований охраны труда и законодательства о труде при организации деятельности студенческих отрядов

17.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Соблюдение требований охраны труда и законодательства о труде при организации деятельности студенческих отрядов
В Республике Беларусь широкий размах приобрело активное привлечение школьной и студенческой молодежи к общественно полезному труду в свободное от учебы время (работа в студенческих отрядах).

Привлечение к выполнению работ в организации участников студенческих отрядов должно проводиться с соблюдением требований Указа № 181 Президента Республики Беларусь от 16.04.2012  «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» (далее — Указ), регламентирующего вопросы деятельности студенческих отрядов на территории республики.

Согласно требованям Указа в состав студенческих отрядов могут зачисляться не имеющие академической задолженности студенты, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, учащиеся учреждений общего среднего образования, работники учреждений образования, члены ОО «БРСМ», иных молодежных общественных объединений и другие категории молодых граждан. Зачисление студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального, общего среднего образования в студенческий отряд должно проводиться при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых видов деятельности (работ), подтвержденного медицинской справкой о состоянии здоровья. Лицам, не достигшим возраста 16 лет, дополнительно требуется письменное согласие одного из родителей.

Направляющая организация по согласованию с принимающей организацией утверждает программу (план) деятельности студенческого отряда, в том числе досуговой, и осуществляет контроль за ее (его) выполнением; утверждает состав студенческого отряда; назначает (утверждает) руководителя и заместителя руководителя студенческого отряда; обеспечивает обучение участников студенческого отряда основам законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, проведение инструктажей по предстоящей деятельности.

Принимающая организация обязана создать на каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда; заключить с участниками студенческих отрядов трудовые договоры; проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний, работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175.

Обеспечение участников студенческого отряда средствами индивидуальной защиты принимающая организация производит в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 209.

Участники студенческого отряда, поступающие на работу, связанную с воздействием вредных и (или) опасных факторов производственной среды, с учетом показателей тяжести и напряженности трудового процесса проходят медицинские осмотры в порядке, установленном Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 № 47.

Студенческий отряд должен быть обеспечен лекарственными средствами и медицинскими изделиями согласно перечню вложений, входящих в аптечку первой помощи универсальную, и перечню дополнительных вложений, входящих в аптечку первой помощи универсальную.

В целях соблюдения трудовых прав участников студенческих отрядов, а также предупреждения несчастных случаев с ними при выполнении работ руководителям организаций необходимо: обеспечить проведение с участниками студенческих отрядов перед началом трудовой деятельности обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда; не допускать участников студенческих отрядов к выполнению работ без наличия требуемой по нормам специальной одежды и обуви, других средств индивидуальной защиты; обеспечить соответствие рабочих мест требованиям нормативных правовых актов по охране труда, на которых будут выполнять работы участники студенческих отрядов; обеспечить заключение трудового договора с каждым участником студенческого отряда при приеме его на работу; исключить случаи приема и оформления на работы, относящиеся к работам с повышенной опасностью, несовершеннолетних участников студенческих отрядов; при выполнении работ несовершеннолетними учащимися руководствоваться постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.06.2013 № 67 «Об установлении списка работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет», постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.10.2010 №144 «Об установлении перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет» и постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.10.2010 № 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную».

 

 

Главный государственный инспектор
Кричевского межрайонного отдела
Могилевского областного управления
Департамента государственной инспекции труда                                                А.А. Шлынов

 

 

 
 
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В Республике Беларусь широкий размах приобрело активное привлечение школьной и студенческой молодежи к общественно полезному труду в свободное от учебы
 
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