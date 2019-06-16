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В США ушла из жизни "королева джинсов" Глория Вандербилт

17.06.2019 19:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Известная американская дизайнер, модель и светская "львица" Глория Вандербилт умерла в возрасте 95 лет, сообщает в понедельник телеканал CNN.

Вандербилт скончалась у себя дома в окружении близких и родных, в последнее время она страдала от рака желудка, сообщил сын дизайнера - телеведущий CNN Андерсон Купер.

Семья Вандербилт входит в число самых известных обеспеченных американских семей. Глория Вандербилт была потомком Корнелиуса Вандербилта, одного из самых успешных предпринимателей США XIX века.

Глория Вандербилт родилась в 1924 году в Нью-Йорке, много времени в детстве провела в Париже. Дизайнер четыре раза была замужем, причем первый раз она вышла замуж в 17 лет. В 21 год она получила контроль над трастовым фондом на $4,3 млн, который оставил после смерти ее отец. Вандербилт родила четверых сыновей, один из которых совершил самоубийство на ее глазах в 1988 году.

Вандербилт была талантливым художником, кроме того, занималась актерским мастерством и выступала на Бродвее, а также снималась в телесериалах. Также она написала несколько книг, в одной из которых рассказала о своих романах с певцом Френком Синатрой и актером Марлоном Брандо.

Вандербилт стала "иконой" стиля в 1970-х, когда под ее именем вышла линейка узких синих дизайнерских джинсов. Джинсы, на заднем кармане которых стояла подпись Глории Вандербилт, быстро стали популярными, за что современные американские СМИ называют Вандербилт "королевой джинсов".

 
 
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Известная американская дизайнер, модель и светская "львица" Глория Вандербилт умерла в возрасте 95 лет, сообщает в понедельник телеканал CNN. Вандербилт скончалась у...
 
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