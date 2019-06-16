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Скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси - СМИ

17.06.2019 19:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение.

Мурси потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда, сообщает агентство Associated Press.

Тело экс-президента отвезли в больницу.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен.

Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

 
 
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение. Мурси потерял сознание во...
 
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