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Скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси - СМИ
Источник материала: Интерфакс
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение.
Мурси потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда, сообщает агентство Associated Press.
Тело экс-президента отвезли в больницу.
Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.
В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен.
Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение. Мурси потерял сознание во...
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