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Более 95% белорусских организаций пользуются интернетом, 67,2% имеют собственный сайт

17.06.2019 19:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Возможностью пользоваться на работе интернетом располагают 96,8% белорусских организаций, сообщили в Национальном статистическом комитете.

"Среди обследованных организаций возможностью использовать в своей работе сеть Интернет располагали 96,8% организаций, локальные вычислительные сети – 79,8%, Интранет – 26,6%, Экстранет – 13,5%. Услугами электронной почты воспользовались 96,2% обследованных организаций. Почти половина (46,5%) организаций предоставляла своим работникам технические средства для беспроводного (мобильного) доступа в сеть Интернет", - говорится в статистическом обзоре.

По данным Белстата, практически все организации (99,8%), подключенные к сети Интернет, использовали стационарный широкополосный доступ.

Среди обследованных организаций 67,2% организаций имели веб-сайт, из них 73,8% использовали его для публикаций каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 44,5% – для публикаций вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 15% – для отслеживания статуса заказов.

Из числа организаций, использовавших персональные компьютеры, 22,7% организаций в 2018 году пользовались сервисами облачных вычислений. Чаще всего они использовали облачные сервисы для электронной почты (65,6% от числа организаций, использующих облачные сервисы), для размещения баз данных и хранения файлов (58,2%), для доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (57,4%), для размещения собственного программного обеспечения (29,9%).

Доступ в сеть интернет в целях отправки и получения электронной почты использовали 99,4% организаций, поиска информации – 99,1%, представления государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов – 96,8%, осуществления банковских операций – 96,3%, получения сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках – 89,3%, получения информации о деятельности государственных органов (организаций) – 88,8%, представления сведений об организации, ее товарах (работах, услугах) – 78,9%, получения или оказания информационных услуг – 73,8% организаций. 

По данным наблюдения, в 2018 году электронные продажи товаров (работ, услуг) осуществляли 26,1% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) – 35,7%.

Как показали данные государственного статистического наблюдения, из общей суммы затрат организаций республики на ИКТ 24,6% составляли затраты на приобретение вычислительной техники и оргтехники, 22,7% – на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, 19,4% – на приобретение программного обеспечения, из них 44,5% – на приобретение программного обеспечения, разработанного в республике, 13,1% – на приобретение телекоммуникационного оборудования, 11,2% – на оплату телекоммуникационных услуг.

В государственном статистическом наблюдении об использовании организациями информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 2018 году приняли участие 8080 респондентов.

 
 
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Возможностью пользоваться на работе интернетом располагают 96,8% белорусских организаций, сообщили в Национальном статистическом комитете.
 
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